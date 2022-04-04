С начала войны двухлетний пес Патрон – душа и талисман черниговских пиротехников.

Знаменитый служебный пес Патрон помогает разминировать Черниговскую область, из которой ВСУ постепенно оттесняют российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Кто хороший мальчик? Патрон на связи! Продолжает помогать пиротехникам Черниговщины очищать земли от русских "подарков". Маленький пес напоминает о большой опасности взрывоопасных предметов и каждый раз грустит, когда кто-то не соблюдает правила. Поэтому будьте сознательны, смотрите под ноги и не огорчайте Патрона", – написали спасатели.

Напомним, 15 марта в ГСЧС впервые познакомили украинцев с Патроном.

"Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусностями", – написали тогда в ГСЧС.

По состоянию на 19 марта, с начала войны пес вместе с саперами ГСЧС обезвредил почти 90 взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, 29 марта 2022 года стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей.

Впоследствии это подтвердил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, который, впрочем, предупредил, что угроза ракетных и авиационных ударов остается.

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