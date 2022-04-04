Освобожденные территории зачищаются от взрывоопасных предметов российской армии.

В Черниговской области ВСУ освободили от российских оккупантов три населенных пункта - Колычевку, Ягодное и Ивановку.

Как сообщает оперативное командование "Север", территория зачищается и контролируется военными украинскими защитниками, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.

"Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали", - сказано в сообщении.

Ранее председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий известил об активном выходе российских войск с территории области.

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