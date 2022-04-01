Военные занимаются разминированием территории области.

Российские оккупанты оставляют Черниговскую область, но угроза ракетных и авиационных ударов остается.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Враг благодаря нашим Вооруженным силам отходит с Черниговщины. Для чего он это делает - одному ему известно. Но я надеюсь, что он выходит отсюда навсегда. Если даже выходит для перегруппировки, чтобы вернуться, то мы его будем ждать с двойным "радушием", - возвестил Чаус.

По словам главы ОВА, сейчас все общины области работают над восстановлением жизнедеятельности.

"Наши Вооруженные силы занимаются разминированием населенных пунктов, где стоял враг, и зачисткой от нечисти", - сказал он.

Также он отметил, что угроза ракетных и авиационных ударов остается.

"Враг может действовать любым образом. Они долетают до нас и достреливают. Поэтому большая просьба, при наличии сигналов по тревоге - находитесь в объектах укрытия", - подчеркнул Чаус.

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на киевском и черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Министерство обороны США так же предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

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