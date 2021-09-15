В патрульной службе подтвердили факт конфликта.

Управление патрульной полиции инициировало служебное расследование относительно действий своего сотрудника Артема Баценко, который принципиально отказывался общаться с заявителем на украинском языке.

Об этом говорится в сообщении правоохранителей, пишет Депо. Хмельницкий.

В управлении, в частности, подтвердили факт конфликта из-за языка.

"11 сентября в 23 часа, во время обработки вызова, возник конфликт гражданки с патрульным роты тактико-оперативного реагирования УПП в Хмельницкой области. Женщина требовала, чтобы полицейский общался с ней на украинском языке, на что патрульный не реагировал. В связи с указанным событием назначено служебное расследование", – говорится в сообщении патрульных.

Читайте такжеХарьковчанка, которая нецензурно высказывалась о Дне вышиванки, уже извиняетсяКонфликт между Баценко и местной жительницей получил огласку 14 сентября. Патрульный, приехав на вызов из-за выяснения бытовой проблемы, разговаривал с заявительницей на русском языке, а когда женщина попросила его перейти на государственный – отказался.

Патрульного вскоре поддержали его коллеги, которые вместе с ним приехали на вызов. Правоохранители указывали, что закон якобы позволяет работнику правоохранительных органов говорить по-русски.

16 июля 2021 года в Украине вступили в силу новые положения принятого в 2018 году Закона о языке. С лета всех работников сферы предоставления услуг обязали обращаться к гражданам на украинском языке. Однако законом не запрещается обслуживание на других языках по просьбе клиентов, в частности на русском.

С тех пор в Украине не утихали языковые скандалы, участники которых преимущественно отказывались обслуживать граждан на государственном. Противники закона утверждают, что он якобы дискриминирует языки нацменьшинств.

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Автор: Виолетта Орлова