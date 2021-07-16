Они касаются сфер культуры, туризма, книгоиздания, а также дают старт проведению экзаменов на уровень владения государственным языком.

В Украине сегодня, 16 июля, начали действовать очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого Верховной Радой 25 апреля 2019 года.

Об этом накануне сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на странице в Facebook. 14 июля Конституционный суд признал данный закон таким, что соответствует Основному закону Украины.

"Попытки осуществить языковую контрреволюцию и вывести сферу телевидения и радиовещания из-под действия языкового Закона, отменить штрафы за нарушение Закона, экзамены для государственных служащих, вернуть русский язык в образование потерпели крах благодаря нашим с вами совместным усилиям", - написал Креминь.

Он отметил, что 16 июля начинается новый этап воплощения норм языкового закона. В частности, отныне:

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все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены лишь для песен и фонограмм, а также в случае если применение негосударственного языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение (конферанс) всех концертов, шоу, перфомансов, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом;

объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях и входные билеты на них должны изготавливаться на государственном языке. Использование других языков допускается, если текст на другом языке будет не больше по объему и шрифту, чем текст на государственном языке. Требования относительно размера шрифта не являются обязательными при написании собственных имен исполнителей, названий коллективов и произведений, торговых марок;

все спектакли на ином, чем государственный, языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом;

языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык. Вся информация, в том числе аудиовизуальная в музеях, галереях, на выставках, должна подаваться на украинском языке. Дублирование на другом языке разрешается, но на условиях приоритетности представления информации на государственном языке. Это касается оформления объявлений билетов, информационной продукции и т.д;

языком туристического и экскурсионного обслуживания является государственный язык. На другом языке может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства;

языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, дублированными или озвученными на государственном языке. Наряду с государственным языком фильмы могут содержать аудиодорожки на других языках. Демонстрирование иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами на государственном языке разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами должно быть сообщено заблаговременно;

украинские издатели обязаны издавать на государственном языке не менее 50 процентов всех изданных в течение года названий книжных изданий, а доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, осуществляющем книгораспространение, должна составлять не менее 50 процентов.

16 июля начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, и лиц, которые намерены получить гражданство Украины.

Креминь со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка уточнил, что первые экзамены начнутся уже 19 июля в 9:30.

"Украинского будет больше", - резюмировал он.

Языковой закон в Украине

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 16 июля того же года вступил в силу.

21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона. Большинство авторов представления были членами фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде предыдущего созыва. Авторы ходатайства утверждают, что закон не отвечает ряду положений Конституции, поскольку, по их убеждению, направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств, дискриминацию граждан по языковым признакам. Также народные депутаты считают, что законом нарушен ряд конституционных прав граждан.

Кроме того, депутаты убеждены, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

Большинство экспертов предоставили в Конституционный суд выводы, в которых указывают, что закон о функционировании украинского языка не является дискриминационным в отношении национальных меньшинств.

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Автор: Юрий Годован