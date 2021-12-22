Пассажиры не хотели покидать автобус, следовавший из Одессы в Киев. Его движение задержали на три часа.

Из автобуса сообщением "Одесса-Киев" полицейские высадили двух пассажиров, у которых не было сертификатов о вакцинации.

Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, растиражировавшие соответствующие видео, которые попали в несколько Telegram-каналов.

На видео пожилой мужчина подтверждает, что не вакцинирован и не намерен это делать. По его словам, происходящее из-за коронавируса – это "мошенничество", "подтасовка статистики", на основании которой по необходимости (на усмотрение властей) вводятся локдауны и прочее. Также этот гражданин заявил, что не покинет салон, пока не прибудут представители власти.

Пассажиры начали выражать свое недовольство, так как автобус из-за этого задерживался, и часть людей опасалась, что опоздает на самолет.

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"Антивакцинаторы устроили бунт в автобусе "Одесса-Киев"... В результате полиция на КПП "Дачное" силой высадила их с автобуса. Потому что у этих двух граждан не было прививок, и они решили устроить митинг в автобусе против Зеленского. В итоге опоздали на 3 часа", - сказано в сообщении.

На другом видео можно увидеть непосредственно процесс вывода пассажиров из автобуса полицейскими.

Отметим, ранее в Полтавской области патрульные полицейские остановили на трассе рейсовый автобус для проверки COVID-сертификатов у пассажиров, однако те вместе с водителем не дали им этого сделать.

Как известно, согласно постановлению Кабмина, междугородние перевозки в Украине разрешены при наличии у пассажиров сертификата о вакцинации, документа о выздоровлении от коронавируса либо негативного теста.