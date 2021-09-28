Мясо и яйца жарят на лопате в "топке".

В сети показали, в каких условиях машинисты "Укрзализныци" вынуждены готовить себе еду.

Видео, на котором можно увидеть "полевую кухню", обнародовано в Телеграм-канале "Вартові Еспресо". Отмечается, что запись в сеть выложили сами работники УЗ. В нем они показывают, как готовить пищу при отсутствии надлежащих условий и посуды.

На записи видно, что процесс происходит в кабине старого тепловоза. Один из машинистов жарит так яйца и мясо на лопате в "топке". На руках у него - перчатки, о соблюдении других санитарно-гигиенических норм речь не идет.

"Теперь мужчине можно смело идти на "МастерШеф", - иронично отмечает автор публикации.

Напомним, ранее проводница рассказала об условиях работы в "Укрзализныце". По ее словам, проводники в украинских поездах вынуждены всегда носить в сумке топор и работают в тяжелых условиях.

Отметим, на днях стало известно, что Кабмин не продлил контракты с экс-нардепом Сергеем Лещенко и еще тремя членами наблюдательного совета "Укрзализныци". Впрочем, впоследствии стало известно, что Лещенко в наблюдательный совет вероятнее всего вернут.

Автор: Юрий Годован