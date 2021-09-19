На трассе у выезда из города Белая Церковь в направлении села Дрозды случилась смертельная авария.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
В результате ДТП погибли три человека.
По словам 72-летнего водителя автомобиля Cherry Amulet, он не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.
"Удар был настолько сильным, что одна из пассажирок оказалась в багажном отделении автомобиля. Женщина погибла на месте происшествия, ее личность до сих пор устанавливается полицейскими. Среди погибших также 72-летняя жена водителя и его 71-летний товарищ", - рассказали правоохранители.
Ранее на Сумщине во время ДТП погибли три человека, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Как предварительно установили сотрудники полиции, водитель автомобиля Toyota Highlander столкнулся с грузовым DAF.
А в Хмельницкой области не разминулись ВАЗы. В результате ДТП три человека погибли, еще троих с травмами доставили в больницу.
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