Удар был настолько сильным, что одну из пассажирок отбросило в багажное отделение.

На трассе у выезда из города Белая Церковь в направлении села Дрозды случилась смертельная авария.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

В результате ДТП погибли три человека.

По словам 72-летнего водителя автомобиля Cherry Amulet, он не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.

"Удар был настолько сильным, что одна из пассажирок оказалась в багажном отделении автомобиля. Женщина погибла на месте происшествия, ее личность до сих пор устанавливается полицейскими. Среди погибших также 72-летняя жена водителя и его 71-летний товарищ", - рассказали правоохранители.

Ранее на Сумщине во время ДТП погибли три человека, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Как предварительно установили сотрудники полиции, водитель автомобиля Toyota Highlander столкнулся с грузовым DAF.

А в Хмельницкой области не разминулись ВАЗы. В результате ДТП три человека погибли, еще троих с травмами доставили в больницу.

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Автор: Катерина Комолова