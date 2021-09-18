В Белой Церкви Киевской области вандал разрисовал памятник Героям борьбы за независимость Украины.
Как информирует отдел коммуникации полиции Киевской области, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что по улице Героев Небесной Сотни в Белой Церкви неизвестный молодой человек краской из баллончика разрисовывает памятник.
Полицейские выяснили, что правонарушитель разрисовал памятник Героям борьбы за Независимость Украины, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле BMW.
"За считанные минуты полицейские батальона патрульной полиции задержали злодея по месту жительства и доставили на место совершенного им правонарушения", - говорится в сообщении.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и документирует все обстоятельства этого дерзкого поступка.
"Личность злодея установили, им оказался 30-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что когда-то в прошлом ему разрисовали гаражное помещение, и таким образом он решил выплеснуть свои старые обиды. Почему выбрал именно этот памятник, он объяснить не смог", - сообщили в полиции.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В дальнейшем следователи определят правовую квалификацию этого события для принятия решения и привлечения правонарушителя к ответственности.
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