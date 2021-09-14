Смертельная авария в Хмельницкой области произошла в понедельник поздно вечером.

В Хмельницкой области столкнулись два автомобиля ВАЗ, в результате ДТП три человека погибли, еще троих с травмами доставили в больницу.

ДТП на Хмельнитчине случилось в понедельник, 13 сентября, около 22:55 на трассе "Житомир – Черновцы" вблизи села Слободка-Рахновская Каменец - Подольского района, сообщил сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в регионе.

На трассе столкнулись автомобили "ВАЗ 21061" под управлением 25-летнего жителя села Рахновка и "ВАЗ 2105", за рулем которого находился 45-летний житель с. Гринчук.

Читайте такжеВ Днепре пьяный водитель столкнулся с машиной и наехал на двух пешеходовВ результате ДТП оба водителя, а также 43-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ 2105", жительница Одессы, от полученных травм погибли на месте происшествия.

"Еще трое пассажиров из автомобиля "ВАЗ 2105" – двое 46-летних мужчин и 11-летний мальчик, сын погибшей, – получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Дунаевецкую многопрофильную больницу", – говорится в сообщении.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Сумской области в поселке городского типа Николаевка столкнулись легковое авто и грузовик. В результате ДТП, в частности, пострадали трое несовершеннолетних. Один ребенок попал в реанимацию. Дети ехали в легковушке.

Автор: Светлана Макринская