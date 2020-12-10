Погибшим пилотом оказался житель Николаевской области, 1980 года рождения.

Пилот пассажирского самолета, разбившегося в Тернопольской области, пытался посадить воздушное судно между двумя полями, но не учел неровности и глубокий ров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

«Вероятно, он при снижении задел крылом землю и как результат - самолет начало бросать о землю. На момент несчастья в салоне пассажиров не было, а тело пилота правоохранители обнаружили в десяти метрах от разбитого воздушного транспорта», - сообщили в полиции.

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Сейчас оперативники устанавливают, как и почему оно там оказалось: вылетело ли в результате удара или его вытащили люди, пытаясь реанимировать мужчину.

Пилотом оказался житель Николаевской области, 1980 года рождения. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований согласно статье 281 часть 3 УКУ - Нарушение правил воздушных полетов, если они повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия.

Напомним, девятого декабря в дежурную часть Козовского отделения полиции поступило сообщение о падении самолета. В селе Золотая Слобода в поле около 17:00 упал одномоторный пассажирский одиннадцатиместный самолет малой авиации «АН-2».

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Автор: Денис Прядко