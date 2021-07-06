Спутница "героя парковки" сообщила, что водитель авто якобы является инвалидом.

В Киеве на Русановке "герой парковки" бросил свой автомобиль на пешеходном переходе. Женщина оберегала его авто от эвакуатора собственным телом.

Как сообщает "Киев без цензуры", водитель автомобиля Hyundai припарковался на пешеходном переходе. На место вызвали эвакуатор, но на капот автомобиля села женщина. Она просила подождать, пока водитель вернется.

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На видео спутница "героя парковки" сообщила, что тот якобы является инвалидом.

Дождался ли эвакуатор горе-водителя - история умалчивает.

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Автор: Виктория Гордиенко