Пострадавшему на месте медики оказывают помощь, а полицейские разыскивают злоумышленника.

В центре Киеве водителя эвакуатора ранили ножом.

Как сообщает отдел коммуникации коммуникации полиции Киева, поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Шота Руставели. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.

В частности, согласно предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля «Лексус» возник конфликт, в результате водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия.

Медики на месте оказывают необходимую помощь пострадавшему. Правоохранители разыскивают злоумышленника для установления всех обстоятельств инцидента.

Читайте такжеВ центре Киева патрульные задержали мужчину, который, вероятно, ранил второго ножом в спинуПроисшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

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Автор: Виталий Саенко