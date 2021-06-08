В центре Киеве водителя эвакуатора ранили ножом.
Как сообщает отдел коммуникации коммуникации полиции Киева, поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Шота Руставели. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.
В частности, согласно предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля «Лексус» возник конфликт, в результате водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия.
Медики на месте оказывают необходимую помощь пострадавшему. Правоохранители разыскивают злоумышленника для установления всех обстоятельств инцидента.
Читайте такжеВ центре Киева патрульные задержали мужчину, который, вероятно, ранил второго ножом в спинуПроисшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
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