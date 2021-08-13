Войдя в доверие к потерпевшим, подозреваемый совершил убийство одной из них, отравив метиловым спиртом. А на следующий день у Голосеевского парка застрелил из огнестрельного оружия вторую сестру.

Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя города по обвинению в совершении умышленного убийства двух сестер с целью завладения квартирой, а также в незаконном приобретении и хранении боевых припасов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, досудебным расследованием установлено, что осенью 2020 года у обвиняемого возник преступный умысел по завладению квартирой двух сестер, которые не имели близких родных.

Войдя в доверие к потерпевшим, 12.11.2020 года подозреваемый совершил убийство одной из них, отравив метиловым спиртом. А на следующий день под вымышленным предлогом заманил ее сестру в Голосеевский парк и застрелил из огнестрельного оружия.

Читайте такжеВ Днепре схватили серийных воров, обносивших кафе и магазины (видео)В рамках расследования 18.11.2020 года мужчине было сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Дело расследовалось по (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Обвиняемый остается под стражей.

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Автор: Лариса Бекета