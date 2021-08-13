Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Татьяны – ее 51-летнего мужа. Тот признался, что убил ее из-за того, что она "набросилась на него со шваброй".

Накануне стало известно о зверском убийстве в Киеве участницы шоу "Панянка-селянка" Татьяны Осадчей. Оказалось, преступление совершил ее 51-летний мужчина.

Новые подробности о смерти женщины узнал "Обозреватель".

Читайте такжеОбъявлены подозрения байкерам, избившим цепями молодую пару в ЧеркассахВ тот трагический день между супругами в очередной раз произошла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз нанес ножевые удары Татьяне, от которых она и скончалась на месте.

Помимо следов побоев, эксперты обнаружили на руках убитой многочисленные ножевые порезы. По словам возлюбленного Осадчей, она "набросилась на него со шваброй". Подозреваемого уже задержали.

Как пишут СМИ, супруги часто ссорились, а за несколько дней до трагедии Татьяна в самом белье прибежала к соседям, чтобы спрятаться от мужа.

Что известно о Татьяне Осадчей

Кроме шоу "Панянка-селянка", Татьяна Осадчая также была участницей музыкальной группы "Суперперсик".

Девушка гордилась своими формами, не признавала диеты и любила, когда мужчины засматривались на нее.

Автор: Ольга Робейко