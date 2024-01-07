Эту фейковую информацию еще в конце года опровергла полиция Киевщины.

Народный депутат Евгений Шевченко запустил фейк о том, что работники ТЦК якобы похитили и смертельно избили парня в Белой Церкви Киевской области. Эту ложь мигом подхватили российские пропагандисты.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", нардеп опубликовал эту информацию в своем Телеграм-канале. По версии Шевченко, якобы похищенный парень умер в больнице от полученных в ТЦК травм, а дело хотят "замять".

Впрочем, "Штирлиц" напомнил, что это фейковая информация, которую "разносили" анонимные паблики еще в конце прошлого года. Это, в частности, подтвердили в полиции Киевщины.

Видео дня

"Надеюсь Служба безопасности Украины отреагирует и даст правовую оценку действиям, которое привело к массовому распространению фейка, которое сегодня повторно запустил народный депутат Евгений Шевченко. Соблюдайте информационную гигиену. Лица, которые запустили это предварительно, работниками СБУ установлены, материалы удалили и записали видеообращение", - отметил "Штирлиц".

Через несколько часов публикация исчезла из канала нардепа. Впрочем, российская пропаганда мигом подхватила фейк и ссылается на якобы информацию от Шевченко.

"Р*сня уже понесла фейк повсюду. Народный избранник отработал на рашн-пропаганден по полной", - отметил "Штирлиц".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О совершенствовании мобилизации и воинского учета". Документ предусматривает ряд изменений-от снижения мобилизационного возраста до ответственности за неявку в военкомат.

3 января 2024 года в Верховную Раду подали альтернативный законопроект о мобилизации. Он содержит определенные правки относительно сроков демобилизации. Если Кабмин предлагал проводить ее через 36 месяцев, этим документом предлагается через 18.

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