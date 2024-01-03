Там указаны другие сроки, чем ранее предлагал Кабмин.

Народный депутат Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду альтернативный законопроект о мобилизации с определенными правками относительно терминов "демобилизации".

Как сообщил он в своем Telegram, согласно этому документу, ее стоит проводить через 18 месяцев от начала службы (Кабмин предлагал через 36 месяцев).

Также, согласно документу, увольнение срочников должно происходить через месяц после вступления в силу закона, а не через семь. И отсрочка от мобилизации должна быть 12 месяцев вместо шести.

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Нардеп также предлагает предоставить право на освобождение от мобилизации лицам 3 группы инвалидности (не только 1 и 2) и сделать отсрочку от мобилизации для лиц с инвалидностью и соискателей высшего образования (например, те, кто имел степень бакалавра и учится на магистратуре).

Мобилизационные мероприятия в Украине

Кабинет министров в конце декабря внес в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизационных мероприятий. В частности, он предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить понятие "ограниченной пригодности" к военной службе, а также содержит жесткие ограничения для уклонистов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение мобилизационного возраста с нынешних 27 лет и уменьшение оснований для увольнения не являются популярными в Украине, но альтернативы этому шагу сейчас нет.

По его словам, мобилизация – это "не только то, что солдаты идут на фронт - это про всех нас, это мобилизация всех усилий".

Руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что сопротивление мобилизации в обществе будет, но в конечном итоге украинцы ее поддержат, ведь все понимают, что государство должно обеспечить ресурс для защиты.

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