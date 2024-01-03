Народный депутат Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду альтернативный законопроект о мобилизации с определенными правками относительно терминов "демобилизации".
Как сообщил он в своем Telegram, согласно этому документу, ее стоит проводить через 18 месяцев от начала службы (Кабмин предлагал через 36 месяцев).
Также, согласно документу, увольнение срочников должно происходить через месяц после вступления в силу закона, а не через семь. И отсрочка от мобилизации должна быть 12 месяцев вместо шести.
Нардеп также предлагает предоставить право на освобождение от мобилизации лицам 3 группы инвалидности (не только 1 и 2) и сделать отсрочку от мобилизации для лиц с инвалидностью и соискателей высшего образования (например, те, кто имел степень бакалавра и учится на магистратуре).
Мобилизационные мероприятия в Украине
Кабинет министров в конце декабря внес в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизационных мероприятий. В частности, он предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить понятие "ограниченной пригодности" к военной службе, а также содержит жесткие ограничения для уклонистов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение мобилизационного возраста с нынешних 27 лет и уменьшение оснований для увольнения не являются популярными в Украине, но альтернативы этому шагу сейчас нет.
По его словам, мобилизация – это "не только то, что солдаты идут на фронт - это про всех нас, это мобилизация всех усилий".
Руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что сопротивление мобилизации в обществе будет, но в конечном итоге украинцы ее поддержат, ведь все понимают, что государство должно обеспечить ресурс для защиты.