После получения повестки надо явиться в территориальный центр комплектований и социальной поддержки с целью уточнения личных военно-учетных данных.

Пока мобилизационные мероприятия в Украине не усиливали, повестки вручают для уточнения личных военно-учетных данных. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Сейчас мобилизация продолжается без изменений с февраля 2022 года. Осуществляются мероприятия оповещения в общественных местах. То есть, где законом не запрещено, там представители ТЦК могут осуществлять мероприятия оповещения. На данный момент, каких-то усилений, или послаблений, нет. Происходят стандартные мероприятия по оповещению", - сказал Фитьо.

Он уточнил, что первая повестка вручается для дальнейшего уточнения личных военно-учетных данных. После ее получения надо явиться в ТЦК, предоставить документы, пройти медицинское освидетельствование, установить уровень пригодности или непригодности к прохождению военной службы, и если есть причины для получения отсрочки, то надо их предоставить.

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"Сейчас обновлять свои военно-учетные данные военнообязанные должны лично, и все изменения, которые у них произошли, или причины для получения отсрочки, должны предоставляться лично в их территориальных центрах комплектований и социальной поддержки", - отметил Фитьо.

Законопроект об усилении мобилизации

Как сообщал УНИАН, 19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О совершенствовании мобилизации и воинского учета". Документ предусматривает ряд изменений - от снижения мобилизационного возраста до ответственности за неявку в военкомат.

3 января 2024 года в Верховную Раду подали альтернативный законопроект о мобилизации. Он содержит определенные правки относительно сроков демобилизации. Если Кабмин предлагал проводить ее через 36 месяцев, этим документом предлагается через 18.

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