Сложнейшая ситуация сложилась на Фастовском и Киево-Святошинском электроузле, а также в Васильковской территориальной громаде.

40% населения Киевской области все еще остается без электроснабжения, разворачиваются "Пункты несокрушимости".

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире информационного телемарафона, отметив, что сейчас в Киевской области развернуто 278 "Пунктов несокрушимости" и это количество, в случае необходимости, будет увеличиваться.

"Наиболее сложная ситуация сложилась на Фастовском электроузле, Киево-Святошинском и в Васильковской территориальной громаде. Там работы продолжались все выходные. Люди оставались даже ночью для того, чтобы подать электроэнергию в дома", - рассказал он.

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Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии. 18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включат на 2-3 часа.

25 ноября Украина подтвердила подключение всех АЭС к сети.

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