Согласно законопроекту, заявить о нарушении правил дорожного движения смогут все, кто снял его на свой мобильный.

В Верховной Раде Украины предлагают предоставить право свидетелям нарушения правил дорожного движения присылать доказательства в полицию и получать за это вознаграждение.

Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета ВР по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления роли общества в мероприятиях контроля за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств (№5798).

Отмечается, что комитет прорабатывает этот законопроект, который предлагает предоставить право свидетелям нарушений ПДД снимать их на свои мобильные устройства и присылать в полицию. "Следовательно, заявить о нарушении правил дорожного движения смогут все, кто снял его на свой мобильный", - поясняют в комитете.

В то же время обязательным требованием для фото - и видеосъемки, которая впоследствии может быть использована как доказательство нарушения, является использование специального мобильного приложения. Программа будет обеспечивать идентификацию пользователя через "Дию". Она позволит определить время, дату и географические координаты осуществления фиксации. Видео нарушения программа будет отправлять в специальном зашифрованном формате.

В случае привлечения виновного лица к ответственности и уплаты им наложенного штрафа тот, кто известил о нарушении и прислал фото/видео доказательства, сможет получить вознаграждение в размере 10% от наложенного штрафа.

В то же время, чтобы предотвратить возможные фальсификации доказательств с целью получения финансовой выгоды, авторы законопроекта предлагают внести изменения в Уголовный кодекс Украины, в частности криминализировать подделку доказательств по делам об административных правонарушениях, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи), а также незаконное давление на свидетелей по делам об админправонарушениях вообще.

Извещателям, предоставившим информацию об админправонарушении, зафиксированном в режиме фотосъемки (видеозаписи), законопроект №5798 предлагает предоставить право на получение бесплатной правовой помощи.

Также законопроект предлагает предусмотреть, что государство оплачивает расходы, связанные с проведением экспертизы относительно достоверности предоставленных полиции фото- или видеодоказательств. Стоимость экспертизы, исследование звуко- и видеозаписи: простой сложности - 1 тыс. 407 грн, средней сложности - 4 тыс. 688 грн, сложные - 9 тыс. 870 грн.

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Лицо, которое считает, что видеоматериалы являются "сфабрикованными", сможет обжаловать постановление и заявить соответствующую экспертизу, не неся финансовых расходов на это. "В то же время государство в любом случае взыщет средства на ее проведение - или с недобросовестного извещателя, который предоставил эти поддельные доказательства, или с самого жалобщика, если он обжаловал постановление безосновательно и видеоматериалы являются целостными", - пояснили в комитете.

Отмечается, что комитет в своем заключении определит, соответствуют ли предлагаемые положения законопроекта праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.

Главным комитетом по этому законопроекту является Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

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Автор: Таня Поляковская