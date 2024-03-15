Девять человек находятся в тяжелом состоянии.

В результате удара по Одессе ракетами "Искандер", которые запустила по городу армия РФ, погибли 20 человек, среди которых - спасатель, бывший вице-мэр, фельдшер и офицеры полиции.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, погиб фельдшер Сергей Ротару, который прибыл на помощь пострадавшим после первого взрыва. "У Сергея Ротару остались жена и двое несовершеннолетних детей - им важна наша поддержка", - рассказали в центре.

Также среди пострадавших медиков - водитель бригады Сергей Дмитриев и врач Михаил Кливняк. Они в состоянии средней тяжести с различными травмами доставлены в городские больницы.

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По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, в результате ракетного террора по Одесской области погиб 29-летний водитель-пожарный Денис Колесников. Среди пострадавших также 9 - сотрудники ГСЧС.

"Денис получил травмы несовместимые с жизнью на месте повторного вражеского ракетного обстрела гражданской инфраструктуры, при исполнении служебных обязанностей. Словами трудно выразить нашу глубокую скорбь, боль и сочувствие... Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!" - рассказали в службе.

Также шоком для одесситов стала информация о гибели бывшего вице-мэра города Сергея Тетюхина. Он уволился в ноябре 2023 года и пошел служить в ВСУ. О мужчине сейчас пишут в социальных сетях многие люди, которые ранее работали вместе с ним в городском совете.

"Сергей, мы с тобой слишком много прошли вместе. Всегда полагался на тебя и получал поддержку. Профессионал своего дела. Патриот Украины и Одессы. Порядочный и добрый человек... Ты навсегда останешься со мной в Твоих делах, Твоих советах и Твоей дружбе! Прощай. Светлая память..." - написал Дмитрий Жеман, который хорошо знал Тетюхина.

Кроме того, стало известно, что 15 марта погибли два офицера полиции. Бывший заместитель начальника ГУНП, командир батальона "Цунами" НПУ Александр Гостищев.

"Не могу поверить...Санька, как же так... Ты с 2014 на войне...Сначала Днепр-1, потом Национальная Полиция, потом Батальон "Цунами" Ярость...Прошел много...! Ты был достойным сыном нашей родины! У нас разные были моменты, но всегда уважали друг друга, дружили и всегда могли по звонку примчаться на помощь ...! Сегодня Украина потеряла мощного человека, с Большим Добрым Сердцем! Гостищев Александр Евгеньевич", - написал в Фейсбук Евгений Терехов.

Известно, что Гостищев после наступательной операции на Херсонщине был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Фото погибших также обнародовал глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко.

Что известно об ударе по Одессе 15 марта:

Как писал УНИАН, сегодня российская армия ударила по Одессе двумя ракетами "Искандер-М". Сообщалось о большом количестве погибших и раненых в результате удара.

Вечером начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате ракетного обстрела пострадали 75 человек, еще 20 - погибли. Всего в лечебные учреждения обратились 55 украинцев, 42 из них получают стационарное лечение, 9 - в тяжелом состоянии.

Также повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения. По состоянию на 22:00 ДТЭК восстановил электроснабжение 531 абоненту. Без газоснабжения остаются 800 абонентов, срок восстановления - 16 марта.

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