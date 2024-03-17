Также в последний путь проводили сотрудника образовательного учреждения.

Коллеги и родные 17 марта попрощались с полицейским, спасателем и педагогом, которые погибли в Одессе 15 марта во время атаки российской армии, которая запустила по городу две баллистические ракеты "Искандер-М".

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в Днепре попрощались с командиром полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" 41-летним Александром Гостищевым. "Он был родом из Днепра, где живут его родные и друзья. Сегодня, 17 марта, чтобы поддержать родных и отдать последний долг коллеге и другу пришли Председатель Национальной полиции Иван Выговский, заместитель Председателя НПУ Александр Фацевич, командир бригады "Лють" Александр Нетребко, начальники ГУНП, коллеги, друзья и боевые побратимы командира", - говорится в сообщении.

Глава Нацполиции вспомнил о Гостищеве как о решительном, мужественном и справедливом человеке: "Он всегда вел за собой людей. Днепр, Львовщина, Одесская область, населенные пункты прифронтовых областей - здесь он жил, работал, защищал, здесь его знают и любят. К сожалению, война забирает лучших".

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Свой боевой путь подполковник полиции начал в 2014 году бойцом батальона "Днепр-1". Стал командиром роты, участвовал в боях в Донецкой области. Благодаря успешной работе батальона тогда удалось вывести из окружения в Иловайске военнослужащих ВСУ.

"В 2015 году Гостищев возглавляет одно из отделений полиции, а в 2017 году назначен начальником управления патрульной полиции Луганской области. Через два года занимает должность начальника управления патрульной полиции в Одесской области. С началом полномасштабного вторжения России полицейского назначили командующим сводного батальона полиции Одесской области "Цунами", - рассказали в региональном главке.

Говорится, что под командованием Гостищева бойцы участвовали в оборонительных и наступательных операциях на Херсонском направлении, освобождали поселок Давыдов Брод и Херсон. В 2023 году на базе батальона был создан штурмовой полк "Цунами", который вошел в состав объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють". Бойцы полка вместе с подразделениями Сил обороны Украины участвовали в освобождении села Клещеевка, что на Бахмутском направлении, а также в боевых действиях у Майорска, Курдюмовки и Богдановки.

"Александр был образцом отваги и мужества. Коллеги уважали его и любили, а он прислушивался и ценил каждого своего бойца, всегда шел первым и вел за собой. Таким он останется в нашей памяти навсегда. Вечная память и уважение Александру Гостищеву. Он всегда будет в наших сердцах, в наших мыслях и молитвах", - отмечают коллеги Героя.

Также в Одесской области 17 марта попрощались с водителем-пожарным Денисом Колесниковым, который одним из первых прибыл на место ликвидации ракетного удара.

"То, что пришлось пережить нашим ребятам - спасая друг друга - невозможно передать словами. В результате повторной атаки Денис получил ранения, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось", - рассказали в региональном главке ГСЧС.

Говорится, что с героем-спасателем пришли попрощаться сотни людей: родные, близкие, коллеги, друзья, знакомые и все неравнодушные. "Нам невыразимо больно. Это невосполнимая потеря. Часть нашей семьи, часть нас", - отмечают в ГСЧС.

В мэрии Одессы рассказали, что также состоялась церемония прощания с Александром Березным - 62-летним заместителем директора по хозяйственной части внешкольного учебного заведения.

По словам очевидцев, мужчина не успел перейти в укрытие и получил страшное ранение - люди пытались его спасти, но не смогли.

Ракетный удар по Одессе 15 марта: что надо знать

15 марта армия РФ нанесла по Одессе удар двумя ракетами типа "Искандер-М". Попадание произошло в жилом секторе, в рекреационной зоне города.

После первого удара на место происшествия очень быстро прибыли специалисты соответствующих служб на помощь раненым, но в этот момент оккупанты запустили вторую ракету.

В результате ударов погиб 21 человек, десятки - в больницах. Среди погибших - полицейские, бывший вице-мэр, два спасателя, медики, сотрудник образовательного учреждения.

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