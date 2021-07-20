Мужчина убил свою жену в постели, а дочь - в коридоре.

Мужчина, который зарубил в Луцке жену и дочь, был семейным тираном. Соседи рассказали, что погибших неоднократно приходилось спасать от главы семейства.

Об этом сообщает местное издание konkurent.ua.

Возле дома №32 на Соборности в Луцке толпятся люди. В ночь на 20 июля мужчина зарезал свою 56-летнюю жены в постели, а дочь - в коридоре.

"Он сам сказал соседке "вызовите полицию, я забил женщину с ребенком". Неадекватный, что я могу сказать. Такого человека надо за решеткой держать и все. Он не пил, он так дурак. С головой у него не все хорошо. Сколько людям он пакостей делал, и нам, и в соседнем доме...", - рассказала одна из соседок.

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Сестра погибшей женщины Зоя Ковальская до сих пор не может поверить, что ее сестры больше нет.

"Сколько он издевался, сколько чудил. Было уже не раз, и она говорила полиции. Только теперь, когда забил, они уже расследуют. А раньше то они не могли ничего предпринять. Единственная дочь была. Был мальчик, имел церебральный паралич и умер. Танечка училась, магистерское кончала", - отметила женщина.

Подозреваемого отправил в наркодиспансер. Кроме того, врачи проверят его психическое состояние.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр по части 2 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного Кодекса Украины.

Жестокая расправа в психбольнице

18 июля в Гейковской областной психоневрологической больнице под Кривым Рогом нашли мертвым медбрата.

Тело погибшего обнаружили около 4:00. Кроме того, из медучреждения исчез 21-летний пациент.

В полиции сообщили, что пациент забил до смерти 54-летнего медработника предположительно стулом.

Правоохранители разыскивают злоумышленника и начали расследование по части 1 статьи 115 УК Украины "Убийство".

20 июля правоохранители задержали сбежавшего из Гейковской психоневрологической больницы Ивана Евсейчева.

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Автор: Анастасия Горбачева