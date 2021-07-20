Сбежавшего из Гейковской психоневрологической больницы Ивана Евсейчева, убившего медбрата ножкой стула, задержали.
Об этом сообщает блогер Алексей Таймурзин.
По его данным, мужчина все это время прятался в одном из домов села Зелёное, рядом с Ингульцом, откуда его и вытащили правоохранители.
Сейчас задержанного 21-летнего Ивана Евсейчева везут в Криворожское районное управление полиции для оглашения подозрения и дальнейшего избрания меры пресечения.
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Жестокая расправа в психбольнице: что известно
18 июля в Гейковской областной психоневрологической больнице под Кривым Рогом нашли мертвым медбрата.
Тело погибшего обнаружили около 4:00. Кроме того, из медучреждения исчез 21-летний пациент.
В полиции сообщили, что пациент забил до смерти 54-летнего медработника предположительно стулом.
Правоохранители разыскивают злоумышленника и начали расследование по части 1 статьи 115 УК Украины "Убийство".
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