С начала полномасштабного вторжения РФ он "влил" около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора.

Служба безопасности Украины сообщила об очередном подозрении подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману. На этот раз за причастность к финансированию войны против Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ он "влил" около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора, сообщили в СБУ.

Среди них - "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

По данным СБУ, деньги для финансирования террористической деятельности Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

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Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия россии", которая поставляется оккупантам на передовую.

Кроме того, правоохранители также выяснили, что Фридман также организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих в Украине. А его страховые компании взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских захватчиков на фронте. Также российский олигарх обеспечил для российской ФСБ мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

Следователи сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В офисе генпрокурора напомнили, что Фридман-уроженец Львова. Он в течение 2014-2022 годов предоставлял поручения подконтрольным должностным лицам дочерних компаний для финансирования российского терроризма.

В частности, олигарх совместно с должностными лицами Минобороны РФ организовал открытие в закрытых военных городках сети магазинов "Военторг - Пятерочка", которые рассчитаны на военнослужащих и членов их семей. Полученную от деятельности этих магазинов прибыль российское Минобороны использовало для торгово-бытового обеспечения войск РФ.

Подозрения Фридману

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители сообщили Фридману, который является бывшим бенефициарным владельцем "Сенс банка" (бывший" Альфа-банк"), в том, что он вместе с сообщниками вывел в офшор более 700 млн грн, уклонившись от уплаты налогов.

В ходе расследования был наложен арест на счета 5 кипрских компаний со средствами на 469,4 млн грн, ценные бумаги на 12,2 млрд грн, корпоративные права на более 3,4 млн грн, а также 738 объектов недвижимости, принадлежащих банку.

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