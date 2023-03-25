В России население едва сводит концы с концами, а государство живет за счет продажи природных ресурсов.

Экономическая модель России похожа на способ жизни в стране бабуинов, где население едва сводит концы с концами, а власти в "позе трупа" спокойно за этим наблюдают. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Телеграм.

"Живём за счёт ренты с нефти и газа, как бабуины из Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами. Откладывая опять "на потом" развитие и Сибири, и Дальнего Востока", – написал он.

Дерипаска отметил, что в течение последних 12 лет в России нет ни "содержательного экономического роста", ни роста доходов населения.

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"А мы в шавасане ("поза трупа" для расслабления в йоге – ред.) продолжаем наблюдать за тем, как жизнь проходит мимо", – сетует олигарх.

Ситуация в российской экономике

Олег Дерипаска, который в прошлом считался одним из самых близких к Путину олигархов, в последнее время довольно часто критикует экономическую политику Кремля. Недавно он в частности заявил, что выстроенная в России модель "государственного капитализма" потерпела крах.

В том, что российское государство пытается жить в основном за счет нефти, не стремясь к особому развитию других секторов, Дерипаска, конечно прав. Даже сейчас Кремль пытается профинансировать свою войну против Украины именно за счет доходов от нефти.

Однако эта экономическая модель делает Россию крайне уязвимой в экономическом плане. Из-за западных санкций нефтегазовые доходы страны упали вдвое, что тут же привело к огромному бюджетному дефициту, который неизвестно чем теперь покрывать.

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