Для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" на Днепропетровщине.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на подсанкционного олигарха из РФ Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор.

Как сообщили в СБУ, для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.

Отмечается, что редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана.

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В спецслужбе проинформировали, что именно их Шелков поставлял в РФ по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них - производители крылатых ракет "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.

По материалам СБУ, в начале февраля этого года Демуринский горно-обогатительный комбинат передан в государственную собственность Украины.

Как установило следствие, Шелков скрыто стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

"Фактическое управление предприятием осуществлял через российского монополиста по производству титана ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эту деятельность он проводил совместно с советником гендиректора этой компании. По данным следствия, она входит в структуру крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок РФ, которые воюют против Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ также отметили, что после начала полномасштабного вторжения Шелков пытался скрыть свое отношение к промышленным активам в нашем государстве, чтобы избежать санкций.

"Для этого пытался передать формальное управление украинским горным предприятием подконтрольной коммерческой структуре в Днепропетровской области. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку, своевременно ее заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств Шелкову и его сообщнику Федосееву сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Поскольку фигуранты находятся на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства.

Подозрения россиянам, причастным к войне против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее было сообщено о подозрении так называемому "гендиректору концерна Донбасгаз" Андрею Иченко. Россиянина назначили на "должность" в 2018 году при личной протекции террориста Пушилина. Он выполнял задачи Москвы по обеспечению поставок российского газа главарям террористической организации "ДНР".

Также был идентифицирован российский пропагандист, возглавивший созданную захватчиками "Розовскую поселковую администрацию" на Запорожье, им оказался россиянин Андрей Маркин.

Сейчас фигуранты скрываются от правосудия на территории страны-агрессора и во временно захваченных регионах Украины.

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