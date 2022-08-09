В деревянном ящике нашли более 1600 патронов, противотанковые гранаты, подствольный гранатомет и противотанковые мины.

Вблизи границы с Беларусью украинские пограничники совместно с полицейскими, взрывотехниками и кинологами обнаружили схрон оружия, который оставили российские оккупанты.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"В деревянном ящике нашли более 1600 патронов, противотанковые гранаты, подствольный гранатомет и противотанковые мины с подрывниками", - отметили в ГПСУ.

В ведомстве добавили, что кроме боеприпасов, в схроне была одежда военнослужащих Вооруженных сил РФ.

После проверки оружия и боеприпасов на пригодность их передадут на нужды ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 17 июля на Черниговщине пограничники совместно с полицейскими и взрывотехниками обнаружили схрон с боеприпасами. Его нашли во время отработки территории, которая была временно оккупирована россиянами. Кроме этого, они заминировали заброшенное здание одного из сел Корюковской территориальной общины, установив растяжку.

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