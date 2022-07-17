Сейчас эта территория уже разминирована.

На Черниговщине пограничники совместно с полицейскими и взрывотехниками обнаружили схрон с боеприпасами. Его нашли во время отработки территории, которая была временно оккупирована российскими захватчиками.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Русские заминировали заброшенное здание одного из сел Корюковской территориальной общины, установив растяжку. В этом здании межведомственная группа нашла обустроенную вражескую позицию со спрятанным боекомплектом. В частности, в схроне было 5 ручных гранат с запалами, более 150 патронов для крупнокалиберного пулемета, 2 противотанковые мины, а также российские бронежилет и сухой паек", - говорится в сообщении.

Сейчас эта территория уже разминирована, а обнаруженные боеприпасы, после подтверждения их пригодности, правоохранители передадут Вооруженным Силам Украины для дальнейшего использования.

Напомним, на Черниговщине откроют еще один автомобильный маршрут в Киев. Открыт путь будет с 5 утра до 21 вечера, где именно он будет проходить - сознательно не анонсируют.

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