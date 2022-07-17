Россияне заминировали заброшенное здание одной из деревень / фото : ГПСУ

На Черниговщине пограничники совместно с полицейскими и взрывотехниками обнаружили схрон с боеприпасами. Его нашли во время отработки территории, которая была временно оккупирована российскими захватчиками.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Русские заминировали заброшенное здание одного из сел Корюковской территориальной общины, установив растяжку. В этом здании межведомственная группа нашла обустроенную вражескую позицию со спрятанным боекомплектом. В частности, в схроне было 5 ручных гранат с запалами, более 150 патронов для крупнокалиберного пулемета, 2 противотанковые мины, а также российские бронежилет и сухой паек", - говорится в сообщении.

Сейчас эта территория уже разминирована, а обнаруженные боеприпасы, после подтверждения их пригодности, правоохранители передадут Вооруженным Силам Украины для дальнейшего использования.

Фото ГПСУ 17 июля 2022
Фото ГПСУ 17 июля 2022
Фото ГПСУ 17 июля 2022

Напомним, на Черниговщине откроют еще один автомобильный маршрут в Киев. Открыт путь будет с 5 утра до 21 вечера, где именно он будет проходить - сознательно не анонсируют.

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