Оба танка Т-72 утонули на территории одной общины.

На Черниговщине из воды достали два российских танка с погибшими членами экипажей.

Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север" в Facebook.

"На территории Менской общины на Черниговщине из реки вытащили два российских танка и пятеро "законсервированных" оккупантов", - отмечается в заметке.

По словам очевидцев, один вражеский танк Т-72 утонул в конце февраля. Внутри обнаружили тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому те, кто находился в башне, были обречены на гибель.

Еще один российский танк Т-72 вытащили 6 июля. Внутри был экипаж оккупантов в полном составе - трое россиян.

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