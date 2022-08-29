Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года.

Оккупанты подтверждают смерть нардепа-предателя Алексея Ковалева ("Слуга народа") и девушки, проживающей вместе с коллаборантом.

Об этом говорится в сообщении Следкома РФ.

"По предварительным данным, в результате полученного огнестрельного ранения скончался заместитель председателя "военно-гражданской администрации Херсонской области" по сельскому хозяйству Алексей Ковалев. Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим", – говорится в сообщении.

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Следственный комитет России обещает принять меры для установления причастных к вооруженному нападению на коллаборанта.

Предательство и убийство нардепа Ковалева: что стоит знать

После полномасштабного вторжения РФ нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев находился на временно оккупированной территории Херсонской области и помогал оккупационным войскам.

В апреле ГБР открыло уголовное производство по статьям УК о госизмене и пособничестве государству-агрессору. В ходе расследования установлено, что в начале июля Ковалев занял должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора - "правительстве Херсонской области".

Позже Ковалеву заочно было сообщено о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, он был объявлен в розыск.

16 июля суд арестовал имущество Ковалева для дальнейшей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн грн.

28 августа Сергей Хлань сообщил, что коллаборанта Алексея Ковалева убили. Позже военный корреспондент Андрей Цаплиенко написал, что Ковалев получил смертельные ножевые ранения.

Позднее стало известно, что в Голой Пристани на Херсонщине убит не только бывший народный депутат-предатель Алексей Ковалев, но и его сожительница.

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