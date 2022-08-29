Бывшего нардепа-предателя нашли с огнестрельным ранением, поделился советник главы Херсонской ОВА.

В Голой Пристани на Херсонщине убит не только бывший народный депутат-предатель Алексея Ковалева, но и его сожительница.

Об этом депутат, советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня уже детально известно, что он найден мертвым в его здании в Голой Пристани, он найден с огнестрельным ранением. Женщина, с которой он проживал, была найдена в бессознательном состоянии с ножевым ранением горла, была доставлена в реанимацию, но сегодня утром умерла", - сказал он.

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Напомним, в апреле ГБР открыло уголовное производство по статьям УК о госизмене и пособництву государству-агрессору в отношении Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находился на временно оккупированной территории Херсонской области и помогал оккупационным войскам.

В ходе расследования установлено, что в начале июля Ковалев занял должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора - "правительстве Херсонской области".

Позже Ковалеву заочно было сообщено о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, он был объявлен в розыск.

16 июля суд арестовал имущество Ковалева для дальнейшей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн грн.

28 августа Сергей Хлань сообщил, что коллаборанта Алексея Ковалева убили. Позже военный корреспондент Андрей Цаплиенко написал, что Ковалев получил смертельные ножевые ранения.

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