Бывший "слуга народа" Алексей Ковалев, который с первых дней оккупации Россией Херсонщины сотрудничал с врагом, был убит в собственном доме в Голой Пристани.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники. Ликвидацию коллаборанта собеседники журналиста подтверждают.
По информации источников Цаплиенко, Ковалев получил смертельные ножевые ранения. Его жена – с асфиксией, ей оказывают медицинскую помощь.
На Ковалева ранее была совершена попытка покушения, партизаны открыто заявляли, что он является их приоритетной мишенью.
О ликвидации коллаборанта в воскресенье вечером сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он утверждал, что Ковалева убили в Железном порту.
На месте работают так называемые "полицейские".
Ковалева исключили из президентской фракции в начале апреля 2022 года, когда коллеги стали подозревать его в коллаборации с врагом.
Сообщалось, что нардеп сбежал в Херсонскую область в первые дни полномасштабного вторжения якобы помогать людям, с тех пор на связь не выходил.
В июле стало известно о "назначении" Ковалева "заместителем председателя" правительства" оккупантов в Херсонской области.
Как писал УНИАН, мэр Мелитополя рассказал о серии убийств коллаборантов в районе. По его словам, жизни предателей лишили, вероятнее всего, сами же российские спецслужбы.