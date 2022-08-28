На месте работают так называемые "полицейские".

Бывший "слуга народа" Алексей Ковалев, который с первых дней оккупации Россией Херсонщины сотрудничал с врагом, был убит в собственном доме в Голой Пристани.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники. Ликвидацию коллаборанта собеседники журналиста подтверждают.

По информации источников Цаплиенко, Ковалев получил смертельные ножевые ранения. Его жена – с асфиксией, ей оказывают медицинскую помощь.

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На Ковалева ранее была совершена попытка покушения, партизаны открыто заявляли, что он является их приоритетной мишенью.

О ликвидации коллаборанта в воскресенье вечером сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он утверждал, что Ковалева убили в Железном порту.

На месте работают так называемые "полицейские".

Ковалева исключили из президентской фракции в начале апреля 2022 года, когда коллеги стали подозревать его в коллаборации с врагом.

Сообщалось, что нардеп сбежал в Херсонскую область в первые дни полномасштабного вторжения якобы помогать людям, с тех пор на связь не выходил.

В июле стало известно о "назначении" Ковалева "заместителем председателя" правительства" оккупантов в Херсонской области.

Как писал УНИАН, мэр Мелитополя рассказал о серии убийств коллаборантов в районе. По его словам, жизни предателей лишили, вероятнее всего, сами же российские спецслужбы.

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