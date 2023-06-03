Ранее СМИ сообщали, что охранник деснянской поликлиники, вероятно, пьянствовал в страшную ночь 1 июня, когда РФ ударила по столице баллистическими ракетами. Однако мужчина во время слушания суда указал, что не успел открыть дверь, поскольку тоже пострадал.

Охранник деснянской поликлиники Вадим Мошкин, который в страшную ночь ракетного обстрела 1 июня не открыл людям дверь в укрытие, что привело к гибели молодой мамы с ребенком и еще одной женщины, рассказал, почему так произошло.

Соответствующие слушания прошли в субботу, 3 июня. Ранее СМИ выяснили, что мужчина злоупотребляет алкогольными напитками и в ту ночь также, вероятно, пьянствовал. Однако Мошкин объяснил, что во время ракетной атаки также пострадал, поэтому не успел открыть дверь. Соответствующий ролик снял Алексей Арунян, из издания "Ґрати".

"Меня сбило взрывной волной, покоцало хорошенько... стеклом", - заявил охранник.

На встречный вопрос судьи по поводу того, обращался ли мужчина за медицинской помощью, он, после нескольких уточнений, это подтвердил.

"Раздалась тревога, я взял ключи, никого еще не было. Я взял ключи и пошел по коридору, думаю, подготовлю бомбоубежище, открою. Потом открыл, включил свет, начали стучать люди в дверь, я пошел открывать, дошел до регистратуры, и тут меня повалило с ног. Сначала меня сбило, а потом сверху стекло полетело. Там страшное было, я вам скажу", - рассказал он в зале суда.

Судья уточнил, чтобы впустит людей в бомбоубежище, охраннику нужно было открыть две двери: входные в поликлинику, а также в укрытие. Мошкин отметил, что успел сделать только последнее.

Точный интервал между тем, когда прозвучала тревога, и когда он пошел открывать дверь, мужчина не указал: "Думаю, что минут 5-8, хотя, даже этого не было", - заявил он.

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Напомним, что в ночь на 1 июня оккупанты запустили по Украине 10 баллистических ракет "Искандер". Все цели удалось ликвидировать силам ПВО, однако обломки боеголовок нанесли много вреда и привели к гибели людей.

Тогда в Деснянском районе погибли две женщины и ребенок. В халатности обвинили охранника поликлиники Вадима Мошкина, который не открыл людям дверь в укрытие. В этот день полиция его допросила. Ответственность за инцидент также возлагают на руководителя поликлиники Олега Шугалевича, заместителя директора по технической части Василия Десика, а также на заместителя председателя Деснянской районной государственной администрации Ирину Алексеенко.

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