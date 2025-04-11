Расследование дела по уголовному производству по ДТП, участником которого был глава детективов БЭБ Александр Ткачук, искусственно затягивается правоохранителями. Для эффективного и беспристрастного расследования процессуальное руководство по делу должно быть передано Офису генерального прокурора. Об этом заявил экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука на своей странице в Facebook.

Он отметил, что с момента совершения аварии прошло 9 месяцев, но расследование по ней почти не движется.

"Напомню, речь идет об аварии, которая произошла в июле прошлого года на Столичном шоссе. Тогда на трассе из-за незначительного ДТП остановился автомобиль Dodge, и его водитель, Кристина Безрук, вышла из машины и стояла впереди. В этот момент на огромной скорости в нее влетела Toyota Camry, которой управлял Ткачук. Удар был такой силы, что женщине оторвало обе ноги - очевидцы утверждают, что ее конечности буквально остались лежать на капоте", - отметил экс-чиновник.

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Он отметил, что, несмотря на тяжесть правонарушения, Александру Ткачуку не было объявлено подозрение, не установлена мера пресечения и не отстранен от должности.

"Ни ГБР, которое ведет это дело, ни Киевская городская прокуратура, которая осуществляет надзор, не инициировали соответствующих, очевидных в данном случае, процессуальных действий. Хотя ясно, что продолжение пребывания Ткачука на должности такого уровня открывает безграничные возможности для влияния на следствие, потерпевших и свидетелей", - пишет Георгий Тука.

Он подчеркнул, что первые экспертизы по делу были проведены только в ноябре - через четыре месяца после ДТП. Также он сослался на сообщения Офиса генпрокурора в СМИ, согласно которым недавно были назначены новые экспертизы по этому делу. При этом экс-чиновник подчеркнул, что ОГП не взял это общественно важное дело на контроль.

"Еще раз: фигурант дела - не первое, но и не второе лицо в БЭБ. Само дело - лакмусовая бумажка для всей правоохранительной системы и власти в целом. Вопрос к и.о. генерального прокурора Алексея Хоменко: какие еще основания вам нужны, чтобы взять дело под контроль?" - задается вопросом Георгий Тука.

Он напомнил, что сейчас идет конкурс на должность главы БЭБ, который должен стать началом большой перезагрузки Бюро - как того требуют западные партнеры. Впрочем, Тука выразил сомнение, что эффективная перезагрузка возможна, пока в БЭБ работают человек, который искалечил молодую женщину и не понес за это ответственности.

"Офис генерального прокурора должен прекратить занимать страусиную позицию и забрать дело у Киевской городской прокуратуры, которая, похоже, очень хочет его похоронить. Поэтому призываю ОГП и лично и.о. генпрокуратуры взять это дело под контроль. Соответствующее письменное заявление направляю в Офис генерального прокурора", - подытожил Георгий Тука.