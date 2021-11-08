Работники из перечня профессий Минздрава, которые по состоянию на 8 ноября не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что сегодня вступил в силу приказ об отстранении от работы сотрудников учебных заведений и чиновников из-за отказа от вакцинации против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня, 8 ноября, вступил в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной профилактической вакцинации", - отметил министр.

Речь идет о работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также учреждений высшего послевузовского, профессионального, предвысшего, профессионального, дошкольного, внешкольного образования и научных учреждений, независимо от формы собственности.

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"Работники указанных организаций, которые по состоянию на 8 ноября не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - подчеркнул Ляшко.

Он напомнил, что не будут отстранены лица, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующие медицинские заключения.

Как сообщал УНИАН, также медицинское заключение с трехмесячным сроком действия может получить человек, переболевший COVID-19, поэтому при наличии такой справки оснований для его отстранения от работы не будет.

Кроме того, отстранению подлежат невакцинированные сотрудники, работающие дистанционно.

Больничные при отстранении от работы из-за отказа от вакцинации не будут оплачиваться, то же самое касается и стажа, который также не будет начисляться.

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Автор: Антонина Доломанжи