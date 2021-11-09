В перечень добавили социальных работников, госслужащих, а также сотрудников стратегически важных предприятий.

В Министерстве здравоохранения расширили перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной.

Как сообщается на сайте ведомства, согласно приказу, который вступает в силу 9 декабря, обязательной вакцинации против COVID-19 также подлежат сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

заведений и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение.

В Минздраве предупредили, если работники вышеупомянутых учреждений не привьются в течение этого периода, они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Не будут подлежать обязательной вакцинации лица, имеющие абсолютные противопоказания к прививкам.

Как сообщал УНИАН, на сегодня вакцинация была обязательным для педагогов и работников центральных и местных органов власти. Работники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки против COVID-19, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.

Автор: Инна Андалицкая