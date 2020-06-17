В Одессе мужчина призывал к созданию "Одесской народной республики"

Одессит по заданию террористов "ДНР" и "ЛНР" размещал в соцсетях деструктивные материалы.

В Одессе задержан мужчина, призывавший к созданию «одесской народной республики».

Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в Одесской области, контрразведчики спецслужбы задержали местного жителя, пытавшегося дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Установлено, что одессит наладил связи с членами террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» и по их заданию размещал на персональных страницах в соцсетях деструктивные материалы.

Читайте такжеВ Харькове известный сепаратист пришел на акцию националистов – эго отогнали зеленкой (фото)

В частности, он призывал жителей Одесской области поддержать террористические псевдообразования «Л/ДНР» и выход региона из состава Украины. Кроме того, он подстрекал к созданию так называемой «одесской народной республики».

В ходе обысков по местам регистрации и проживания злоумышленника в Одессе обнаружены материалы, свидетельствующие о его деятельности в ущерб государственной безопасности. Они приобщены к делу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, за последние три месяца киберэксперты Службы безопасности Украины разоблачили 21 интернет-агитатора, которые по заданию российских спецслужб пытались дестабилизировать ситуацию и создавали панические настроения в обществе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram