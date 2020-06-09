В Украине разоблачили 21 пророссийского интернет-агитатора, которые призывали к свержению государственного строя

За последнюю неделю были разоблачены три интернет-агитатора, которые размещали в соцсетях призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины.

За последние три месяца киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили 21 интернет-агитатора, которые по заданию российских спецслужб пытались дестабилизировать ситуацию и создавали панические настроения в обществе.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Отмечается, что такие агитаторы действовали, в частности, в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком, Жашкове, Чернигове и в населенных пунктах вблизи линии разграничения.

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"Так, только за последнюю неделю сотрудники СБУ разоблачили трех интернет-агитаторов в Донецкой, Одесской области и в Чернигове. Они регулярно размещали в соцсетях призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Также распространяли пропаганду террористических организаций "Л/ДНР" и выполняли другие задания российских спецслужб", - рассказали в СБУ.

Сейчас в отношении задержанных агитаторов зарегистрированы уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Всего за период действия карантинных мер киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,7 тыс. сообществ с более чем миллионной аудиторией, разоблачили 393 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19. Информацию о выявленных 372 агитаторах СБУ направила в Национальную полиции. 173 человека привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Как сообщал ранее УНИАН, киберспециалисты Службы безопасности Украины зафиксировали рост активности спецслужб страны-агрессора и управляемых ими агентурных сетей в Украине.

По указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, вынужденные карантинные ограничения и другие меры.

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