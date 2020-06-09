Проректора киевского вуза разоблачили на взятке в почти четверть миллиона гривень (фото)
Проректора по международным связям вуза Киева разоблачили на получении взятки в размере 224 тысяч гривень.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
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Согласно материалам следствия, проректор требовал указанные средства за содействие в получении документов для въезда на территорию Украины 8 иностранцам путем оформления приглашений на обучение.
Задержание мужчины произошло 9 июня в помещении университета непосредственно после получения им указанной суммы денежных средств.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия и решается вопрос сообщения о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, правоохранители совместно с СБУ 4 июня в деле взяточничества должностных лиц пришли с обысками в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Впрочем, в Минобразования опровергли эту версию визита полиции.
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