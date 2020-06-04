Полиция проводит обыски в КНУ имени Шевченко

Обыски проводятся в связи с расследованием уголовного производства в отношении взяточничества должностных лиц.

Полиция проводит следственные действия в главном корпусе Национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Следственные действия, по словам собеседника агентства, проводятся в связи с расследованием уголовного производства в отношении взяточничества должностных лиц.

«Следственные действия проводятся в связи с расследованием уголовного производства по статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом)», - отметил он.

Следственные действия происходят при участии СБУ. В спецслужбе обыски в университете не комментируют, отметив, что предоставляют только «сопровождение».

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 мая, в Национальный центр Александра Довженко пришли с обысками правоохранители.

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