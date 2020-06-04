Полиция проводит обыски в КНУ имени Шевченко
Полиция проводит следственные действия в главном корпусе Национального университета имени Тараса Шевченко.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
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Следственные действия, по словам собеседника агентства, проводятся в связи с расследованием уголовного производства в отношении взяточничества должностных лиц.
«Следственные действия проводятся в связи с расследованием уголовного производства по статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом)», - отметил он.
Следственные действия происходят при участии СБУ. В спецслужбе обыски в университете не комментируют, отметив, что предоставляют только «сопровождение».
Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 мая, в Национальный центр Александра Довженко пришли с обысками правоохранители.
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