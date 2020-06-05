Обыски в КНУ не связаны с коррупцией – Минобразования

В МОН озвучили свою версию визита правоохранителей КНУ.

Обыски 4 июня в помещении Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не связаны с коррупцией.

Об этом в эфире hromadske сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Она отметила, что причиной прихода правоохранителей были не обыски из-за возможной коррупции в вузе, а проверка образовательного процесса на отдельном факультете.

«Речь идет о проверке организации образовательного процесса на юридическом факультете университета имени Тараса Шевченко. Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов», – сказала она.

Глава МОН уточнила, что полиция изъяла документы, касающиеся обучения иностранцев на юридическом факультете.

Как сообщал УНИАН, обыски в вузе прошли 4 июня. В комментарии агентству собеседник в правоохранительных органах пояснил, что следственные действия проводятся в связи с расследованием уголовного производства по факту взяточничества должностных лиц.

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