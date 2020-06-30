На Киевщине в жилом доме обвалилась крыша

В результате происшествия заблокированы две квартиры.

В Киевской области в селе Садовое Барышевского района произошел обвал крыши в многоквартирном двухэтажном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской облгосадминистрации.

В результате происшествия заблокированы две квартиры, никто не пострадали. Сейчас решается вопрос об отселении жителей дома.

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"Обвалилась кровля дома в селе Садовое по улице Гагарина 4. Это многоквартирный двухэтажный дом. В нем 2 подъезда по 6 квартир. По счастливой случайности судьбы, кровля упала в зоне лестничной площадки и чудом никого не задела. По предварительной информации, квартиры не пострадали", - сообщили в ОГА.

Утром комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Березанского горсовета определит размер ущерба и вопрос восстановления крыши. По предварительной оценке, на замену крыши необходимо 500 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей. Погибли пять человек.

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