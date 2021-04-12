В Одесской области под домашний арест поместили женщину, ударившую полицейского по лицу мотошлемом.
Читайте такжеДевушке вырвали волосы: в Киеве произошла массовая драка (фото)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на прошлой неделе на трассе возле поселка Овидиополь, когда муж с женой ехали на мопеде домой.
Группа реагирования патрульной полиции остановила водителя из-за отсутствия номерного знака. Как оказалось, мопед мужчина не зарегистрировал в уполномоченном органе МВД, к тому же сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Относительно 39-летнего правонарушителя полицейские вынесли постановления по ч. 1 ст. 126, ч. 6 ст. 121 и протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП.
«На оформление материалов об административных правонарушениях жена водителя, которая также имела явные признаки алкогольного опьянения, отреагировала агрессией. Женщина обругала полицейских, а потом еще и ударила неожиданно одного из них мотошлемом в лицо, причинив ушиб мягких тканей», - сообщили в полиции.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, а 40-летнюю гражданку доставили в территориальное отделение полиции.
Ей объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Полтаве перевернулась лодка с людьми - двое погибли, третьего ищут (видео)
- В Харькове на ходу загорелась маршрутка с людьми (видео)
- Мужчина пытался сжечь себя заживо на Ивано-Франковщине
- В Днепре "накрыли" мощную нарколабораторию с рекордной партией амфетамина
- На Сумщине "мэр" по телефону обокрал пенсионерку
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram