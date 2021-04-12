Пьяная злоумышленница ударила инспектора во время оформления документов за нарушение ПДД ее мужем.

В Одесской области под домашний арест поместили женщину, ударившую полицейского по лицу мотошлемом.

Читайте такжеДевушке вырвали волосы: в Киеве произошла массовая драка (фото)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на прошлой неделе на трассе возле поселка Овидиополь, когда муж с женой ехали на мопеде домой.

Группа реагирования патрульной полиции остановила водителя из-за отсутствия номерного знака. Как оказалось, мопед мужчина не зарегистрировал в уполномоченном органе МВД, к тому же сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Относительно 39-летнего правонарушителя полицейские вынесли постановления по ч. 1 ст. 126, ч. 6 ст. 121 и протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

«На оформление материалов об административных правонарушениях жена водителя, которая также имела явные признаки алкогольного опьянения, отреагировала агрессией. Женщина обругала полицейских, а потом еще и ударила неожиданно одного из них мотошлемом в лицо, причинив ушиб мягких тканей», - сообщили в полиции.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, а 40-летнюю гражданку доставили в территориальное отделение полиции.

Ей объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Автор: Лариса Козовая