Сергей Горбачев пережил инфаркт, но уже идет на поправку.

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев попал в реанимацию с инфарктом. Об этом он сам сообщил в своем Фейсбуке.

"Новый 2024 год для меня оказался довольно необычным: потому что отделение реанимации в Институте сердца – мягко говоря, не то, о чем мечтаешь накануне праздников", – написал он.

Горбачев выразил благодарность врачам и персоналу, которые помогают преодолевать последствия инфаркта.

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При этом омбудсмен отметил, что не нуждается в финансовой помощи от доброжелателей, поэтому те, кто хочет помочь, могут задонатить на дроны для 54-й бригады, где воюет его сын.

Образовательный омбудсмен - последние новости

Как писал УНИАН, в сентябре Сергей Горбачев был вынужден комментировать скандал с советской школьной формой в Черновцах. Тогда на улицах города прохожие заметили девушек в характерной форме. По словам главы Управления образования Черновицкого горсовета Ирины Ткачук, школьницы заявили, что они не из Черновцов.

Тогда образовательный омбудсмен сказал, что в этой ситуации никакие законные права участников образовательного процесса не были нарушены. И хотя лично ему не нравится, когда кто-то надевает советскую форму, запретить ее носить вне школы он не может.

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