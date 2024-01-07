Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев попал в реанимацию с инфарктом. Об этом он сам сообщил в своем Фейсбуке.
"Новый 2024 год для меня оказался довольно необычным: потому что отделение реанимации в Институте сердца – мягко говоря, не то, о чем мечтаешь накануне праздников", – написал он.
Горбачев выразил благодарность врачам и персоналу, которые помогают преодолевать последствия инфаркта.
При этом омбудсмен отметил, что не нуждается в финансовой помощи от доброжелателей, поэтому те, кто хочет помочь, могут задонатить на дроны для 54-й бригады, где воюет его сын.
Образовательный омбудсмен - последние новости
Как писал УНИАН, в сентябре Сергей Горбачев был вынужден комментировать скандал с советской школьной формой в Черновцах. Тогда на улицах города прохожие заметили девушек в характерной форме. По словам главы Управления образования Черновицкого горсовета Ирины Ткачук, школьницы заявили, что они не из Черновцов.
Тогда образовательный омбудсмен сказал, что в этой ситуации никакие законные права участников образовательного процесса не были нарушены. И хотя лично ему не нравится, когда кто-то надевает советскую форму, запретить ее носить вне школы он не может.