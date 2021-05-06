Между тем, образовательный омбудсмен посоветовал тем, кто хочет попасть в заведение высшего образования за рубежом, обязательно сдавать ВНО.

Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания в этом году могут не сдавать те 11-классники, которые не планируют поступать в учреждение высшего образования.

Читайте такжеОбразовательный омбудсмен заявил о существовании опасности отмены ВНООб этом в интервью УНИАН заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он отметил, что такие выпускники могут сдать ГИА в учебном заведении по программе, которую составит школа.

Между тем, образовательный омбудсмен посоветовал тем, кто хочет попасть в заведение высшего образования за рубежом, обязательно сдавать ВНО.

"Зарубежные университеты принимают только оценки и свидетельства, занесенные в государственную базу. В прошлом году люди не разобрались и вели разговоры, что иностранные университеты не требуют ВНО. А уже потом в августе начались обращения, мол, дайте возможность сдать ВНО для поступления", - пояснил он.

Кроме этого, Горачев отметил, что если по разным причинам ученик не смог попасть на основную сессию ВНО, можно сразу регистрироваться на дополнительную сессию, которая продлится с 29 июня до 14 июля. Он пояснил, что для участия в дополнительной сессии нужно подать заявление в региональный центр оценивания качества образования.

"Конечно, если человек заболеет и не сможет посетить основную и дополнительную сессии, других вариантов сдать ВНО и стать студентом в этом году нет. Но это можно сделать в следующем году", - подытожил омбудсмен.

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Автор: Ирина Погорелая