Мнения комментаторов разделились.

В сети разгорелся скандал из-за школьной формы. В сообществе "Родители SOS" в социальной сети Facebook обнародовали фотографию детей в форме советского образца в Черновцах.

"Приветствую. Похоже в этом классе все школьницы в форме. За ребятами не видно еще многих школьниц. Печаль и стыд. Где вышиванки? Или хотя бы что-то стильное", - написала автор сообщения, отметив, что в целом видела в этом парке детей в вышиванках или обычной форме.

В комментариях глава Управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук отметила, что подходила к детям с вопросом, в какой школе они учатся. Школьницы ответили, что они не из Черновцов.

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Между тем участники группы разделились на тех, кто категорически осуждает использование формы советского образца, и тех, кто не считает целесообразным указывать другим, что носить.

"Кто эти родители, что так одевают своих детей? Мне 46 лет, я училась в совке, ненавижу всеми фибрами души эту имперскую гадость. Ведь родители этих детей и при Союзе то, видимо, не жили". "Этот пост тоже является ярким примером совка - когда вам есть дело до того, как одеты чужие дети. Сейчас требования по школьной форме отменены - право выбора в одежде. Но все равно найдется кто-то, кому чужие дети одеты не стильно, не патриотично, "не красиво", "в форме", "деловой стиль", "тоталитаризм" и т.д. Я не сторонник советской формы, однако и не сторонник указывать кому-то, что ему носить". "Вышиванка - очень дорогая вещь для многих украинских семей... Поэтому выбирают хотя бы белые фартуки... Что тут плохого, не понимаю? Зачем унижать? Я разглядывала фото, думала, может девушки с бутылками или сигаретами, а оказалось фартучки белые".

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сказал, что в этой ситуации никакие законные права участников образовательного процесса не нарушали.

"Как рядовому гражданину мне это точно не близко и странно: откуда эта ностальгия по СССР, который, к счастью, совершил более 30 лет назад и который эти молодые люди не видели и не могли видеть по вполне понятным причинам? Но даже как рядовой гражданин я не имею права и не стану указывать кому что носить: это личное решение", - подчеркнул он в комментарии ТСН.

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