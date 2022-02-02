С одной жертвы мошенники получают почти 10 тысяч гривен.

В Тернополе мошенники выманили у 52-летнего мужчины 9 500 грн за трудоустройство за границей. Однако преступники скрылись, как только получили деньги.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Как сообщил потерпевший, он активно искал работу за границей. Во время поисков он познакомился с мужчиной, который пообещал помочь с оформлением документов. Однако новый знакомый попросил предоплату за свои услуги в размере 9 500 грн.

После того, как тернополянин отдал мужчине деньги, он исчез.

Открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что в таких случаях никогда не нужно соглашаться на предоплату и проверить информацию о потенциальном работодателе.

"Ищите сведения о предприятии, куда вас обещают трудоустроить, узнайте, есть ли там вакансии. Попросите у посредника контакты тех лиц, которым он уже помог выехать на работу за границу. Поинтересуйтесь, какую визу посредник готов оформить. Если вам предлагают туристическую, культурную или любые другие – отказывайтесь. Соглашайтесь только на рабочую", - отметили в полиции.

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