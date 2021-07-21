Руководство предприятия в установленном порядке не сообщило в соответствующие службы о происшествии.

Об аварии на предприятии "Ривнеазот", где вчера в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода, в полицию сообщил аноним, другие государственные учреждения узнали о ней из социальных сетей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время оперативного заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Ривненской городской территориальной громады.

На заседании отмечалось, что государственные учреждения о происшествии узнали из социальных сетей.

"Руководство предприятия в установленном порядке не уведомило соответствующие службы. В полицию информация о происшествии поступила по телефону от анонима", - сообщили участники заседании.

Члены комиссии решили провести внеплановую проверку этого предприятия и состояния системы оповещения на предмет возникновения чрезвычайных ситуаций.

Читайте такжеАвария на "Ривнеазоте": специалисты рассказали о состоянии воздуха в городеОднако указанное предприятие зарегистрировано в селе Городок Ривненского района, поэтому комиссию из Ривного на территорию завода могут не пустить.

Авария на "Ривнеазоте": что известно

20 июля на предприятии "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе по производству азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах).

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный заявил, что после аварии на "Ривнеазоте" в областном центре и близлежащих населенных пунктах превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.

В ГСЧС также заверили, что никакой угрозы населению из-за аварии на предприятии нет.

Справка. Частное акционерное общество "Ривнеазот" – лидер по производству минеральных удобрений в Западной Украине.

В 2011 году "Ривнеазот" вошел в холдинг OSTCHEM, объединяющий активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.

Предприятие расположено недалеко от Ривного.

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Автор: Петр Хромых