Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Запорожье задержали женщину, которую подозревают в том, что она сдавала своего сына "в аренду" профессиональным нищим.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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Как сообщается, нарушительницей оказалась жительница Запорожья 1967 года рождения. Оперативники выяснили, что она встретилась с неустановленным лицом и сообщила о готовности передать своего 12-летнего сына за 600-700 гривень в день для занятия попрошайничеством. Но эта "сделка" прошла уже под контролем правоохранителей.

Правоохранители задокументировали факт получения 600 гривень за передачу малолетнего парня "покупателю".

Сейчас 53-летняя женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины. Решается вопрос сообщения ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

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Автор: Екатерина Лиманская